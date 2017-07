15. Lungauer Familienfest in St. Andrä

24.07.2017, 05:10 Uhr

Am 23. Juli 2017 fand bereits zum 15. Mal das Familienfest der Ferienregion gemeinsam mit den Lungauer Tourismusverbänden statt.

ST. ANDRÄ (red). Die Ferienregion Lungau organisierte bereits zum 15. Mal das Famileinfest am Sportplatz in St. Andrä. Von 11:00 bis 17:00 Uhr konnten Familien - vor allem deren Kinder - ein tolles angebot nutzen. Der starke Andrang von Lungauer- wie Gast-Familien zeigte, wie beliebt das Fest mittlerweile ist. Mit Begeisterung nutzen die Kinder das Bungee Trampolin, die Hüpfburg, das Mariapfarrer Dampferl, den Kletterturm der Bergrettung, die Quadstrecke oder bastelten am Stand der Bezirksblätter, ließen sich schminken oder informierten sich etwa am Stand der Polizei.Gegen Ende des Tages wurden tradittionell Luftballone in den Himmel geschickt. Der Luftballon, der am weitesten fliegt wird seiner/m Besitzer/in einen tollen Preis der Ferienregion bringen! Bei der traditionellen Verlosung gewann die Kleine Vanessa aus Mariapfarr einen "Weber" Griller, gespsonsort von der Fa. Ehrenreich in Tamsweg.Eine tolle und gut besuchte Veranstaltung, die schon fixer Bestandteil des Lungauer Sommers ist!