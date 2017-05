16 Jähriger flüchtet vor der Polizei

07.05.2017, 09:03 Uhr

Am Abend des 6. Mai 2017 ist um ca. 18 Uhr ein 16 jähriger Flachgauer mit seinem Mofa vor der Polizei geflüchtet.

EUGENDORF. Eine Polizeistreife nahm um ca. 18 Uhr am 6. Mai 2017 ein Mofa ohne amtliches Kennzeichen war und wollte den Mofa Fahrer anhalten. Der 16 jährige Flachaguer flüchtete allerdings vor der Polizeikontrolle mit über 100 km/h durch das Ortsgebiet von Eugendorf. Mehrfache Versuche den Lenker anzuhalten schlugen fehl und als der 16 jährige neuerlich flüchtete prallte er dabei gegen den Einsatzwagen, er kam zu Sturz und verletzte sich leich im bereich des Knies. Nach der Erstversorgung wurde er durch das Rote Kreuz in das UKH Salzburg gebracht. Als Grund für die Flucht gab der 16jährige an, dass er das Kennzeichen verloren habe und sein Mofa viel zu schnelle sei. Das Mofa wurde mittels Moped-Prüfstand überprüft. Es wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 118 km/h festgestellt. Der 16jährige wird verschiedener Übertretungen der StVO und des KFG angezeigt.