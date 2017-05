5. Lungauer Murtallauf: Frühe Anmeldung ist bares Geld wert!

03.05.2017, 08:30 Uhr

Ökopharm-Aktionstage 5. & 6. Mai: 10% auf Ökopharm-Produkte für alle, die schon angemeldet sind!

Ökopharm-Produkte: Mikronährstoffe

Die Anmeldung für den Lungauer Murtallauf ist jetzt bares Geld wert! Für alle, die am 5. oder 6. Mai ihre Anmeldebestätigung in einer der beiden Apotheken im Lungau vorweisen können, gewährt der Murtallauf-Sponsor Ökopharm 10 % Rabatt auf die gesamte Produktpalette!St. Leonhard-Apotheke Tamsweg, Amtsgasse 6;Apotheke zum Hl. Michael, Marktstraße 87, St. Michael.Seit über 20 Jahren forscht die Ökopharm nach hochwertigen Quellen für natürliche Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Alle Produkte werden von einem Expertenteam im Salzburger Lungau entwickelt und in Moosham/Unternberg ebenso produziert.

Neun verschiedene Läufe zur Auswahl!

Beim Murtallauf stehen folgende Laufstrecken zur Auswahl:• Intersport Frühstückl Panoramalauf – 21,1 Kilometer• Sparkasse Erlebnislauf - 15 km• Isospan Genusslauf - 10 km• Ökopharm Nordic Walking - 8 km• Ehrenreich Fitnesslauf - 5,5 km• Stefan Ritzer Integrationslauf - 1 Runde mit 560 Meter• Tamsweger Windelmeile mit 100 Meter• KMK Kinderlauf entweder 0,6 km (1 Runde), 1,2 km (2 Runden) oder 1,8 km (3 Runden)• AK- Betriebssport 3er-Staffellauf mit Sommerbiathlon im Orts-zentrum von Tamsweg