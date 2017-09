Arbeitsunfall bei Bauarbeiten in Weißpriach

26.09.2017, 19:21 Uhr

Zu einem Unfall mit Verletzung kam es laut Polizeimeldung in Weißpriach.

WEIßPRIACH (red). Wie es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg heißt, wurde für Baggerarbeiten am Dienstag, 26. September 2017, an einer Baggerspinne eine Bohrlafette montiert. Im Zuge der Arbeiten habe sich gegen 8.30 Uhr eine Bohrstange verklemmt. Der Baggerfahrer habe den Bohrhammer von der Bohrstange weg gelenkt. Ein 37-Jähriger Bauarbeiter versuchte laut Bericht die Verklemmung mit den Händen zu lockern. Dies habe der Baggerfahrer nach ersten Ermittlungen nicht bemerkt und habe daher den Bohrhammer wieder in Richtung der Bohrstange gelenkt. Dabei wurde offenbar ein Finger des 37-Jährigen abgetrennt. Der Arbeiter wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Tamsweg gebracht.

