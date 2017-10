Arbeitsunfall in Unternberg

10.10.2017, 07:03 Uhr

Wie in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg mitgeteilt wird, kam es am gestrigen, Montag, Abend zu einem Arbeitunfall in Unternberg.

UNTERNBERG (red). Am 9. Oktober 2017, am späteren Abend, stürzte laut Polizeimeldung ein 23-jähriger Sägearbeiter in Unternberg aus bisher ungeklärter Ursache ca. 2 Meter auf einen Betonboden und habe sich dabei unbestimmten Grades verletzt. Ein aufmerksamer Mitarbeiter habe den Verunfallten gefunden und den Notarzt gerufen. Der Verletzte wurde laut Meldung vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Schwarzach gebracht.

