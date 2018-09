Auffahrunfall bei Obertauern

21.09.2018, 22:39 Uhr

Zu einer Massenkarambolage mit vier Fahrzeugen kam es kurz vor Obertauern, heißt es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg.

TWENG, OBERTAUERN. Am 21. September 2018, um 14:53 Uhr, befuhren vier Rekruten mit ihren Privatfahrzeugen die B99 von Tweng kommend in Richtung Obertauern im Konvoi, als sie kurz vor Obertauern auf eine Fahrzeugkolonne aufliefen. Das berichtet die Polizei Salzburg in einer Presseaussendung. Während die ersten drei Lenker noch rechtzeitig abbremsen konnten, übersah der letzte Grundwehrdiener, ein 20-jähriger Pinzgauer, die Stauung und fuhr auf das Heck des vor ihm angehaltenen PKWs auf, heißt es im Bericht weiter. Durch die Wucht des Aufpralls seien alle vier Fahrzeuge ineinander geschoben und teilweise schwer beschädigt worden. Der Lenker des 3. Fahrzeugs, ein 19-jähriger Flachgauer sei durch den Aufprall leicht an der linken Hand verletzt und in ärztliche Behandlung verbracht worden. Zwei nicht mehr fahrbereite PKWs mussten laut dem Bericht abgeschleppt werden. Die durchgeführten Alkotests verliefen laut der Polizei negativ. Alle Beteiligten verwendeten einen Sicherheitsgurt, vermerkt die Polizei abschließend.

