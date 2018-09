10.09.2018, 20:39 Uhr

Am Montag, dem 10. September 2018, kam es laut einer Presseaussendung der Polizei zu einem Auffahrunfall im Tauerntunnel.

ZEDERHAUS, FLACHAUWINKEL. Am 10. September 2018, um 8.18 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Deutscher mit seiner Freundin im Tauerntunnel in Fahrtrichtung Villach. Das berichtet die Polizei in einer Presseaussendung. Durch eine Unachtsamkeit sei er mit seinem PKW auf den linken Randstein der Fahrbahn geraten und habe dadurch seinen linken Vorderreifen beschädigt, heißt es weiter.Der Lenker habe den PKW auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand gebracht. Beide Insassen seien aus dem Fahrzeug ausgestiegen, hätten die Warnwesten angelegt und wollten offenbar gerade das Warndreieck aufstellen. In diesem Moment sei ein 24-jähriger Bosnier mit seinem Sattelzuggespann ebenfalls im Tauerntunnel in Fahrtrichtung Villach gefahren. Durch eine Unachtsamkeit habe dieser das am rechten Fahrstreifen stehende Fahrzeug übersehhen und dieses frontal gerammt. Der PKW-Lenker und dessen Freundin hätten sich in diesem Moment zirka fünf Meter hinter ihrem Fahrzeug befunden. Am PKW sei Totalschaden entstanden, der LKW konnte laut Polizei notdürftig repariert werden und so den Tauerntunnel verlassen. Es wurde laut Bericht niemand verletzt.

