27.04.2017, 15:54 Uhr

Bürgermusiker zu Mauterndorf geehrt und gewürdigt

MAUTERNDORF. Martin Wieland und Victoria Binggl wurden im Rahmen des Osterkonzertes der Bürgermusik Mauterndorf neu aufgenommen. Den Stabführerbrief wurde an Markus Pertl verliehen, sowie die Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze an Anna-Katharina Binggl, Johannes Binggl und Kathrin Wieland. Dem Solisten am Flügelhorn, Philipp Binggl, wurde das Leistungsabzeichen in Gold überreicht.

