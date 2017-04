Die Entstehungsgeschichte des Muttertags

28.04.2017, 09:20 Uhr

Vorläufer in England; die Wiege liegt in den USA.

Begründet durch Anna Jarvis

SALZBURG. Religiöser Vorläufer unseres Muttertags war der am 4. Fastensonntag im England des Mittelalters gefeierte "Mothering Sunday". Das ist der "OÖ. Brauchtumsdatenbank Online" (recherchiert am 28. April 2017) zu entnehmen. An diesem Tag habe man der Mutter Kirche gedacht, aber auch die Familie besucht und den Müttern gedankt.Die Wiege des Muttertags, so wie wir ihn heute kennen, liegt in den USA. Als Begründerin des Muttertags nennt die OÖ. Brauchtumsdatenbank Online die Amerikanerin Anna Jarvis. Diese soll demnach zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Werbekampagne gestartet haben, um einen offiziellen Feiertag zu Ehren der Mütter zu etablieren. Der amerikanische Kongress habe diesen Tag dann schlussendlich 1914 zum nationalen Feiertag erhoben. Jener Feiertag – der Muttertag – habe sich rasch verbreitet, sei aber umgehend vom Kommerz vereinnahmt worden. Enttäuscht darüber soll sich Anna Jarvis vehement gegen diesen kommerzialisierten Muttertag gewandt haben, konnte seine Verbreitung rund um die Welt aber nicht mehr stoppen.

Muttertag in Österreich

Laut der OÖ. Brauchtumsdatenbank Online führte in Österreich die christlich-soziale Frauenrechtlerin und Mutter des damaligen Bundespräsidenten (Michael Arthur Josef Jakob Hainisch), Präs. 1920-1928 (Quelle: Wikipedia, recherchiert am 28. April 2017 >> Wikipedia – Michael Hainisch ), Marianne Hainisch, 1924 den Muttertag ein, der darnach jedoch vom Nationalsozialismus instrumentalisiert worden war.>> Link zur OÖ. Brauchtumsdatenbank Online, oö. Brauchtumskalenders: ( Hier klicken...