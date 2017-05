Die Rock-Session-Saison in Fanning startet wieder

MARIAPFARR. Die Lungauer Rockmusik-Legende Toni Holzer, der Fanningerwirt in Mariapfarr-Fanning, und seine "Rockerbraut" Christa, starten am Freitag, dem 12. Mai in die "Toni & Friends"-Saison 2017. Den Auftakt macht um 20:30 Uhr die Lungauer Band "Jungleland Gang", nach deren Gig die Bühne des Rock-Cafés offen steht, für jede Musikerin und jeden Musiker, der gerne jammen will.