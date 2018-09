Dieb tarnte sich als Rot-Kreuz-Mitarbeiter

19.09.2018, 06:47 Uhr

DIe Polizei in Tamsweg und der benachbarten Steiermark konnte Opferstockeinbrüche, Diebstähle und Einbrüche in ein Wohnhaus klären, meldet die Polizei.

Mehrfache Diebstähle nachgewiesen



Als Rotkreuzhelfer verkleidet

TAMSWEG, RANTEN. Ein vorerst unbekannter Täter brach zwischen Oktober 2017 und Ende Juni 2018 insgesamt acht Mal in den Opferstock der Pfarrkirche Ranten ein und erbeutete das dort befindliche Münzgeld, das berichtet die Polizei. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Polizisten einen 54-jährigen Tatverdächtigen aus dem Bezirk Murau ausforschen, heißt es weiter.Nach weiteren Ermittlungen habe dem 54-Jährigen ein Einbruch in die Pfarrkirche Teufenbach am 1. August 2018 nachgewiesen werden. In Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Tamsweg habe auch ein weiterer Opferstock-Einbruch in die Pfarrkirche St. Andrä im Lungau vom Mai 2018 sowie ein Einbruch vom April 2018 in ein Mehrparteienhaus in Tamsweg geklärt und dem 54-jährigen Steierer zugeordnet werden können.Bei der Festnahme und anschließenden Fahrzeugdurchsuchung seien im Pkw des 54-Jährigen eine Bankomatkarte, eine Kreditkarte und eine E-Card vorgefunden worden.Diese Gegenstände stammten aus einem Geldbörsendiebstahl vom Juni 2018 in Salzburg.Bei sämtlichen Einbruchsdiebstählen habe der 54-Jährige eine "Rot-Kreuz-Uniform" getragen, um nach seinen Angaben "vertrauenserweckender" zu wirken, so die Polizei.Die Ermittlungen betreffend weiterer Einbruchsdiebstähle seien am laufen.Wie die Polizei ihren Bericht beendet, sei der 54-Jährige bei seiner Einvernahme geständig gewesen und dann in die Justizanstalt Leoben eingeliefert worden.

____________________________________________________________________________________Du möchtest über Neuigkeiten aus deinem Bezirk informiert werden? Melde Dich zum kostenlosen "Whats-App“-Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg an! Alle Infos dazu gibt’s hier: meinbezirk.at/1964081