Diebstahl von Kettensägen im Lungau

10.10.2017, 21:25 Uhr

Die Polizei berichtet in einer Presseaussendung den Diebstahl von fünf Motorsägen.

LUNGAU (red). Wie es in der Presseaussendung der Polizei Salzburg heißt, haben am Vormittag des 10. Oktober 2017 bisher unbekannte Täter aus einem unversperrten Geräteschuppen im Bezirk Tamsweg fünf gebrauchte Motorsägen gestohlen. Durch den Diebstahl sei ein Schaden in der Höhe von ungefähr 2.700.- Euro entsanden, der durch keine Versicherung gedeckt sei.