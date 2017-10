Ein erfolgreiches "Petri heil" am Prebersee

20.10.2017, 05:00 Uhr

Klienten der Lebenshilfe-Werkstätte Tamsweg zogen mit Hilfe der Profis Fische an Land.

TAMSWEG. Aufgrund der tollen Erfahrungen im letzten Jahr wurde heuer Mitte September wieder ein so bezeichneter „Lebenshilfe-Anglertag“ am Prebersee in Tamsweg abgehalten. Das Team vom 1. Tamsweger Fischereiverein, rund um Obmann Herwig Bogensperger, Josef Holzer und Hermann Thalmann, sorgte für die Organisation und stellte die benötigte Angelausrüstung zur Verfügung. Die Marktgemeinde Tamsweg sponserte die Tagesfischerkarten für die sechs Angler von der Lebenshilfe-Werkstätte Tamsweg.Große Begeisterung herrschte bei den eifrigen Anglern, konnte doch jeder einen Fisch an Land ziehen. Beim anschließenden Abschluss-Essen in der Ludlalm wurde lange und ausgiebig über das erfolgreiche "Petri Heil debattiert.