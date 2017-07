Ein ganzes Jahr dem Thema Wasser gewidmet

18.07.2017, 15:06 Uhr

Am Nachmittag erhielten die Gäste in einer Fotopräsentation Einblick in die Aktivitäten und Initiativen der Schule zu den Themen „Wasser“ und „Biosphärenpark“. Es konnten auch ausgestellte Arbeiten der Schüler bewundert werden. Mit Begeisterung führten die Kinder unter der Leitung von Lehrerin Barbara Siebenhofer das Musical „Pablo, der kleine Regentropfen“ auf.

Biosphärenpark-Schule

Im Rahmen des Festes überreichte Biosphärenparkmanager Markus Schaflechner in Anwesenheit von PSI Robert Grießner und Bürgermeister LAbg. Gerd Brand die Urkunde zum Prädikat „Biosphärenpark-Schule“ an Direktorin Maria Gruber.