Einbruch in Baucontainer

18.07.2017, 20:55 Uhr

ST. MICHAEL (red). Wie es in einer Polizeimeldung heißt, brach in der Nacht auf den 18. Juli 2017 ein bislang unbekannter Täter einen Baustellencontainer in der Gemeinde St. Michael im Lungau auf. Der Täter habe den Container durchsucht und daraus eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Anschließend dürfte der Täter noch eine nahgelegene, unversperrte Garage durchsucht haben.Weitere Ermittlungen laufen.