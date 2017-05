Evakuierung des Chaletdorfes am Fanningberg geübt

09.05.2017, 11:42 Uhr

Feuerwehrübung der Alarmstufe zwei.

Großes Feuerwehr-Aufgebot

WEISSPRIACH. Eine groß angelegte Feuerwehrübung fand im Chaletdorf am Fanningberg bei Weisspriach am 22. April statt. Übungszenario war ein brennendes Haus inmitten der Chaletanlage, als Zeitpunkt wurde ein Tag Mitte Jänner angenommen. Am besagten Annahmezeitpunkt waren heuer Anfang des Jahres 88 Gäste im Chaletdorf beherbergt, weshalb eine Evakuierung des Dorfes im Rahmen dieser Übung nötig war.Als die Freiwillige Feuewehr Weißpriach am Anrücken war, veranlasste OFK Anton Strutz die Auslösung der Alarmstufe zwei, was bedeutete dass auch die Hauptwache Mariapfarr, die Löschzüge Bruckdorf und Faning sowie die Kameraden aus Göriach gerufen wurden. Den Erstangriff, bis die Feuerwehren vor Ort waren, übernahm das geschulte Liftpersonal. Die FF Weißpriach hat für diesen Fall einen eigens angefertigten Einsatzanhänger für Skidoos am Fanningberg stationiert. Da es ein Vielzahl an Atemschutzträgern brauchte, war auch das Atemschutzfahrzeug aus Sankt Michael vor Ort. Die komplette Löschwasserversorgung erfolgte über Hydranten und die Beschneiungsanlagen.

Rot Kreuz mit Statisten vor Ort

Ebenfalls im Einsatz stand das Rote Kreuz mit drei Fahrzeugen. Um die Übung möglichst wirklichkeitsgetreu zu gestalten, stellte das Rote Kreuz zudem acht realistisch geschminkte Statisten.Aus Sicht der Einsatzorganistationen war die Übung schließlich gut verlaufen und für die Beteiligten sehr lehrreich und wichtig.