Fahrradfahrerin in Unfall mit Zugmaschine verwickelt

18.07.2017, 21:01 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Zugmaschine kam es am 18. Juli, wie die Polizei berichtet.

LUNGAU (red). Am 18. Juli 2017, 9.40 Uhr fuhr laut Polizeibericht eine 83-jährige Fahrradfahrerin auf einer Landesstraße im Lungau. Ein 47-jähriger Landwirt sei mit seiner Zugmaschine, auf welcher eine Heuraupe montiert war, ebenso auf der Landesstraße gefahren. Neben der Straße befand sich ein elektrischer Weidezaun, an welchem der nichtbenötigte Restdraht auf einem Holzstück aufgewickelt gewesen sei. Der Landwirt habe mit seiner Heuraupe beim Weidezaun eingehakt, woraufhin der Zaun gespannt wurde und das Holzstück in Richtung der Fahrradfahrerin geschleudert worden sei. Diese sei unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Tamsweg gebracht worden.