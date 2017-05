Feil bieten, verhandeln, kaufen

09.05.2017, 15:20 Uhr

Umfangreicher Fundus am Kinderbasar in Mariapfarr.

MARIAPFARR. Ein umfangreiches Angebot an Kinderartikeln gab es beim jährlich stattfindenden Flohmarkt, dem Kinderbasar, in Mariapfarr am 5. Mai. Es wurde geschmökert, verkauft, gekauft, verhandelt. Die Turnhalle der VS Mariapfarr war ein Fundus mit vielen Spielsachen, Babyartikeln, Büchern, Fahrrädern, Textilien et cetera. Nicht nur Eltern waren daran interessiert zu verkaufen, auch einige Kinder boten ihre Waren an; es machte ihnen Spaß, Geld dabei umzusetzen.

Mehr Nachfrage gewünscht

Jedenfalls hatten Kaufinteressenten über einen Zeitraum von drei Stunden die Möglichkeit ins Geschäft zu kommen. "Wünschenswert wäre, wenn das Angebot mehr Personen nutzen würden, um der Wegwerfgesellschaft entgegenzuwirken. Denn: muss alles neu gekauft werden?", sagt Sabine Gruber vom Lungauer Frauentreff, der den Basar organisiert hatte. Da an selben Tag der Elternsprechtag der Schule stattfand, kamen die Flohmarktbesucher übrigens auch in den Genuss des Buffets der 4. VS-Klasse._____________________________________________________________________________Du möchtest täglich über coole Stories in deinem Bezirk informiert werden? Hier kannst du dich zum kostenlosen Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg anmelden, alle Infos dazu gibt's hier: www.meinbezirk.at/1964081