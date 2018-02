Fernsehtipp: ORF III: "A Gaudi im Krakautal"

In der Serie "Heimat Österreich" zeigt der ORF einen Fim über das besondere Faschingbrauch in der Steirischen Krakau: Die Faschingrenner

Film am 7. Februar auf ORF III

Das Faschingrennen am Rosenmontag ist ein uralter Brauch, der nur in den Gemeinden des obersteirischen Bezirks Murau gepflegt wird. Eine von ihnen ist Krakau, in der drei Vereine das Faschingrennen alternierend ausrichten. Heuer ist der Ortsteil Krakauschatten dran.ORF III zeigt am 7. Februar um 20:15 einen neu erstellten Film aus der Krakau. "Regisseur Wolfgang Niedermair besucht in seiner Dokumentation die Faschingrenner und lässt sich von ihnen erzählen und zeigen, was an ihrem Brauch so besonders ist." (Quelle: ORF)

