26.07.2017, 17:18 Uhr

So ein frischer Obstkuchen geht ja bekanntlich immer!

Flaumig saftiger Zwetschkenkuchen mit Streusel

Zutaten für 1 Blech

Und mit dem richtigen Obst ist er beinahe das ganze Jahr über mit saisonalem, heimischen Obst zu genießen. Nun ist der Sommer im Lungau angekommen und die Obstbäume fangen schön langsam an, ihre köstlichen Früchte an den Ästchen bereitzustellen. Für unseren hochtragenden Zwetschkenbaum haben wir hier schon etwas geplant:> 300g zimmerwarme Butter> 300g Zucker> 6 Eier> 400g Mehl> 2 TL Backpulver> 200ml Buttermilch> 1 Prise Salz> Zitronenabrieb> 110g kalte Butter> 130g Zucker> 200g Mehl> Prise Salz> 1/2kg ZwetschkenDas Backrohr auf 180°C vorheizen.Die Zwetschken halbieren und entkernen.Alle Zutaten in eine Schüssel geben und vermengen. Bis zur Verwendung in den Kühlschrank stellen.Die zimmerwarme Butter mit Zucker schaumig schlagen. Ein Ei nach dem anderen unter die Butter geben.Mehl, Zitronenabrieb, Backpulver und Salz in einer extra Schüssel separat vermengen.Die Hälfte von der Mehl-Mischung zur Butter geben und verrühren. Die Buttermilch hinzufügen.Kurz weiterrühren. Danach restliches Mehl hinzufügen und solange rühren bis alle Zutaten gut verbunden sind.Teig in die eingefettete Backform geben. Früchte darauf verteilen und mit den Streuseln toppen.Für zirka 40 bis 45 Minuten backen.PS: Dieser Kuchen eignet sich für jegliche Art von Obst oder Beeren.Liebe Grüße und gutes GelingenMartin & VerenaDieses und andere Rezepte findet ihr unter www.cookauvin.at und im Gasthof Gellnwirt in Tamsweg wo Martin für euch kocht.