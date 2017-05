Florianitag 2017 in Stadl-Predlitz

10.05.2017, 10:31 Uhr

Am Sonntag den 07.05.2017 wurde in Predlitz der traditionelle Florianitag gefeiert.

STADL-PREDLITZ. Die Freiw. Feuerwehren der Gemeinde Stadl-Predlitz, das sind die FF Stadl, FF Einach und die FF Predlitz-Turrach haben mit ca. 60 Mann und etlichen Jungfeuerwehrmännern ihrem Schutzpatron die Ehre erwiesen. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Musikverein Predlitz- Turrach, unter Kapellmeister Christoph Lassacher und Obmann David Rauter. Die Feuerwehren marschierten gemeinsam mit dem MV in die Pfarrkirche Predlitz, wo von Herrn Pfarrer Mag. Ewald Pristavec die heilige Messe zelebriert wurde. Anschließend wurde wieder zum Rüsthaus marschiert. Der würdige Rahmen konnte auch für die Verleihung von Leistungsabzeichen und eine Ehrung genutzt werden. Vier Kameraden der FF Predlitz-Turrach haben heuer das erste Mal (am Vortag in der Nachbargemeinde Reichenau) das Kärntner Feuerwehr Leistungsabzeichen erwerben können.Der Höhepunkt war die Überreichung des goldenen Ehrenzeichens für besondere Leistungen auf dem Gebiete des Katastrophenschutz und Rettungswesens des Landes Steiermark, an Herrn KR GR Siegfried Brandstätter. Auf Initiative von Herrn Brandstätter wurde vor 40 Jahren die Lawinenwarnkommision auf der Turracher Höhe gegründet. Seither ist er als deren Obmann tätig, und übt diese sehr verantwortungsvolle Tätigkeit mit Freude und Pflichtbewusstsein aus. „Einen gefährlichen Hang zu sperren sei das leichteste, ihn aber wieder freizugeben ist schon wesentlich schwieriger!“ sagt Siegi. Gott sei Dank, gebe es auf der Turracher Höhe wenige Lawinen Abgänge, aber leider gab es in der Geschichte des Skigebietes auch schon Unglücke mit tödlichem Ausgang. Es ist sicher nicht leicht an solchen Einsätzen mitzuarbeiten, und das erlebte auch zu verarbeiten. Die hohe Auszeichnung wurde durch Herrn Mag. Helmut Kreuzwirth von der Fachabteilung für Katastrophenschutz und Landesverteidigung überreicht. Die Laudatio wurde von Herrn Axel Podeser als Regionalstellenleiter der ZAMG Graz gehalten. Bei seinen Grußworten gratulierte Bgm. Rauter den Ausgezeichneten, bedankte sich bei den Feuerwehrkameraden für ihren selbstlosen Einsatz, bat dies auch in Zukunft so zu halten und wünschte immer unfallfreie Heimkehr von Übungen und Einsätzen.Bei einem gemeinsamen Mittagessen und einem Frühschoppen des Musikvereines konnten einige Stunden in Kameradschaft und Geselligkeit verbracht werden.Text: FF Predlitz-Turrach