Glückwünsche für die Kronprinzessin

20.07.2017, 16:08 Uhr

Verena Körbler aus Mariapfarr trifft Victoria von Schweden und schenkt ihr eine "Buchskulptur".

Seit zwei Jahren ist es ein großer Wunsch der 14-jährigen Verena Körbler, Kronprinzessin Victoria von Schweden zu treffen. "Ich verfolge das schwedische Königshaus schon lange über Zeitschriften und andere Medien. Dazu gekommen bin ich über die Illustrierten bei meiner Oma. Da habe ich Victoria von Schweden das erste Mal gesehen", erzählt die Schülerin aus Mariapfarr. Weil sie so eine tolle Ausstrahlung habe, sympathisch und hübsch sei und so viel lache, begeistert die Kronprinzessin das Mädchen schon seit Jahren.

Der Wunsch die Schwedin zu treffen, wurde vergangenes Jahr konkreter, als Verena den öffentlichen Auftritt Victorias zu ihrem Geburtstag im Fernsehen verfolgte. "Ich habe meinem Papa gesagt, dass es mein großer Wunsch sei, zum 40. Geburtstag Victorias bei der Feier in Schweden dabei sein zu können." Papa Christian Moser fand die Idee schön und nahm seine Tochter mit auf eine Schwedenrundreise mit dem Besuch der Feierlichkeiten im Schloss Solliden auf der Insel Öland als Highlight.Mit im Gepäck hatten die beiden ein Buch, aus dessen Seiten Papa Christian Moser das Gesicht der Prinzessin gefaltet hatte. "Ich betreibe die sogenannte Buchfaltkunst seit eineinhalb Jahren. Wir dachten, so ein Geschenk könnte Victoria gefallen", sagt Moser. "Gleichzeitig habe ich meine Tochter aber davor gewarnt, sich zu viele Hoffnung auf ein direktes Treffen zu machen. Ich hielt das, angesichts der vielen Besucher, für aussichtslos.Nach mehreren Stunden Wartezeit vor dem und am Veranstaltungsgelände standen die beiden Mariapfarrer aber tatsächlich in der ersten Reihe. "Und dann ist sie auf uns zugekommen, bei uns stehen geblieben, hat das Geschenk entgegengenommen und mit uns zu plaudern angefangen. Ich war so aufgeregt, dass ich mich gar nicht mehr an alles erinnern kann", lacht Verena. "Victoria war gerührt von unserem Geschenk, fragte nach, wie es gemacht worden sei und sagte, sie habe so etwas noch nie gesehen", erzählt Papa Christian Moser stolz. Viele schöne Fotos von Verena und ihrem großen Idol entstanden an diesem Nachmittag. "Ich bin selbst begeistert von der Offenheit und Liebenswürdigkeit der Königsfamilie. Sogar Königin Silvia unterhielt sich mit uns – sie ist gebürtige Deutsche, weshalb auch Victoria sehr gut Deutsch spricht", erklärt Christian Moser."Es war ein ganz toller Tag für mich", schwärmt Verena Körbler. "Vielleicht schaffe ich es, bei der Krönung Victorias auch mit dabei zu sein" – und so ganz abgeneigt von diesem Gedanken scheint auch ihr Papa nicht zu sein.