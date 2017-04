Jahresdienstversamlung vom Roten Kreuz St. Michael

26.04.2017, 13:18 Uhr

Ehrenamtliches Engagement erfreut sich steigender Beliebtheit

St. Michael:Über einen Mitarbeiterzuwachs von 13 engagierten Frauen und Männern im letzten Jahr darf sich die Rot Kreuz Abteilung St. Michael freuen. Insbesondere bleiben die meisten Zivildiener dem Roten Kreuz als Freiwillige erhalten.Bei der Jahresdienstversammlung der Rot-Kreuz-Abteilung St. Michael konnte Abteilungskommandant Rupert Grießner auch über ein abwechslungsreiches Vereinsjahr berichten und seinen MitarbeiterInnen im Beisein zahlreicher Ehrengäste für die geleistete Arbeit ein herzliches Dankeschön aussprechen. Immerhin wurden von den mittlerweile 60 Freiwilligen rund 17.500 Dienst- und Bereitschaftsstunden geleistet, dabei legten sie 24.000 KM mit den Einsatzfahrzeugen zurück. Im Oberlungau gab es insgesamt 2.409 Einsätze, davon 172 mit Notarzt. Die Freiwilligen hatten in der Nacht und an den Wochenenden 481 Einsätze. Von den Lehrbeauftragten der Abteilung 2 wurden über 250 Personen in Erster Hilfe ausgebildet und die Zahl der betreuten Laiendefis stieg auf 32. Für die Ehrenamtlichen gibt es regelmäßig kameradschaftliche Aktivitäten. So sind schon immerhin 14 Personen über 25 Jahre beim Roten Kreuz. Interessenten sind immer gerne willkommen. Glücklich ist man auch über das First-Responder-System in den Gemeinden Muhr und Zederhaus. Die dort wohnhaften Rettungssanitäter werden bei Notfällen mitalarmiert und treffen in wenigen Minuten beim Patienten ein.

Jugendgruppe ist erfolgreich

Besonders erfolgreich ist auch die Rotkreuz-Jugendgruppe mit Gruppenleiterin Maria Kremser. Sie berichtete über die vielfältigen Aktionen vom letzten Jahr. Beim Landesbewerb in Erster Hilfe wurde der zweite Platz erreicht und heuer darf die Gruppe daher beim Bundesbewerb antreten.Nach wie vor beliebt ist die Rot-Kreuz-Aktion „Bewegung zum Wohlfühlen“ für Menschen in der 2. Lebenshälfte, welche von Ingrid Aigner wöchentlich in 2 Gruppen mit 40 Frauen im Alter von 60 bis 85 Jahren geleitet wird.Steigender Nachfrage erfreuen sich auch andere Leistungsbereiche des Roten Kreuzes, wie der Besuchsdienst, Betreutes Reisen oder ganz besonders das Rufhilfe-Notfallarmband.Das Highlight des letzten Jahres war der Neubau der Rettungsdienststelle gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael/Löschug St. Martin.Bürgermeister Ing. Manfred Sampl bedankte sich in seiner Ansprache für die geleistete Arbeit und das soziale Engagement der Rot-Kreuz-MitarbeiterInnen und hob auch die Bedeutung des gemeinsamen Neubaues für das gesellschaftliche Leben in St. Michael hervor.Für die geleistete ehrenamtliche Arbeit wurden folgende Beförderungen und Auszeichnungen vorgenommen:Befördert wurden:Zum Helfer:Markus Bliem, Stefan Bliem, Mirella de Koning, Lukas Dullnig, Jakob Fanninger, Martin Gfrerer, Florian Kerschhaggl, Elisabeth Müller, Stefanier Penker, Lena Rothenwänder, Arnold van EckZum Oberhelfer:Gerhard Lanschützer, Helena ZantisZum Haupthelfer:Hermann Kerschhaggl, Dominik PernerZum Zugsführer:Robert LaßhoferZum Hauptsanitätsmeister:Raimund AignerAusgezeichnet wurden:Dienstjahresabzeichen in Bronze für 10 Jahre:Regina GanglDienstjahresabzeichen in Silber für 15 Jahre:Gabriele Mühlbacher, Peter Sampl, Dietlinde Schlick, Roman SchlickDienstjahresabzeichen in Gold für 30 Jahre:Karl PfeifenbergerVerdienstmedaille in Gold:Manfred AignerPfeifenberger Evelyn aus Zederhaus erhielt den Rot-Kreuz-Kristall stellvertretend für alle First-Responder.Weiters wurde der Löschzugskommandant von St. Martin, Markus Prodinger, für die gute Zusammenarbeit ausgezeichnet.