Junger Kärntner im Gebiet des Großen Hafner vermisst

26.09.2017, 20:06 Uhr

Wie die Polizei in einer Presseaussendung mitteilt, wird im Gebiet des Großen Hafner / Maltatal ein 19 Jähriger vermisst. Die Suchaktion in der Ankogelgruppe wurde über Nacht abgebrochen

Rund 50 Helfer im Einsatz

Suche unterbrochen

Am 25.09.2017 unternahm ein 19-jähriger Schüler aus Spittal/Drau eine Bergtour im Gebiet der Ankogelgruppe, auf den Großen Hafner (Seehöhe 3.076 m) in Brandstatt, Gemeinde Malta, Bezirk Spittal/Drau, meldet die Polizei. Gegen 14.00 Uhr habe er noch ein Foto von einem Gratverlauf auf einer Internetplattform gepostet und mit seinem Vater telefoniert. Als er nicht nach Hause zurückkehrte, wurde am Dienstag, 26.09.2017, gegen 09.00 Uhr die Abgängigkeitsanzeige auf der PI Gmünd erstattet.Laut Polizeibericht wurde sofort ein Suchflug mit dem Hubschrauber Libelle FLIR gestartet. Der Suchflug habe auf Grund von schlechten Witterungsverhältnissen abgebrochen werden müssen.An der folgenden Suchaktion nahmen die Ortstellen der Bergrettung Gmünd, Spittal/Drau, Radenthein und Kolbnitz, Mitglieder der Bergrettungshundestaffel, der Alpinen Einsatzgruppe Spittal/Drau, sowie die Ortstellen der Bergrettung Muhr und der Alpinen Einsatzgruppe Tamsweg auf Salzburger Seite teil, wie es in der Meldung heißt. Insgesamt waren demnach an der Suche ca. 50 Mann beteiligt.Um 16.30 Uhr habe man eine Eintragung im Gipfelbuch vom Großen Hafner festgestellt, wobei auch eine Abstiegsspur wahrgenommen werden konnte. Diese Spur sei bis zur maximalen Möglichkeit der Suchmannschaft verfolgt worden.Die weitere Suche musste jedoch auf Grund von widrigsten Witterungsverhältnissen (Schneefall, Regen und Dunkelheit) um 19.00 Uhr abgebrochen werden.Die Suche wird am 27.09.2017 in den Morgenstunden wieder aufgenommen.

Laut dem Einsatzleiter der Bergrettung gibt es weitere Informationen nach einer Lagebesprechung.(Stand: 27.9.2017; 20:00 Uhr)