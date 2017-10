05.10.2017, 00:08 Uhr

Kleinkind tödlich verunglückt

Am Vormittag des 4. Oktober 2017 ereignete sich am Bahnsteig des Bahnhofes in Puch bei Hallein ein Unfall mit einem Kleinkind. Eine 24-jährige Tennengauerin stand zu diesem Zeitpunkt mit ihren beiden Kindern am Bahnsteig in Richtung Salzburg. Als sich die Mutter neben dem Kinderwagen um ihren 3-jährigen Sohn kümmerte durchfuhr ein Güterzug den Bahnhof. Der entstandene Sog erfasste den Kinderwagen und schleuderte das einjährige Kind auf den Bahnsteig. Das Kleinkind kam dort mit Verletzungen unbestimmten Grades zum Liegen. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurde das Mädchen in das Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert, wo es seinen Verletzungen erlag. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.



Text: Polizei Salzburg

