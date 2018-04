Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in Tamsweg

28.04.2018, 06:23 Uhr

Am Abend des 27. April 2018 kam es im Zentrum von Tamsweg zu einem Küchenbrand, wie die Polizei berichtet.

Am 27.4.2018, gegen 19:20 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Tamsweg zu einem Küchenbrand, berichtet die Polizei in einer Presseaussendung.

Unbeobachtete Herdplatten

Laut dem Bericht wollte eine 45-jährige Wohnungsmieterin das Abendessen zubereiten, schaltete deshalb zwei Herdplatten ein und verließ aber für kurze Zeit die Küche. Als sie zurückkam habe die Kücheneinrichtung Feuer gefangen. Die 45-Jährige verständigte sofort die Feuerwehr und durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr Tamsweg war der Brand rasch unter Kontrolle, heißt es weiter.Die Mieterin sowie drei weitere Personen des Mehrparteienhauses seien wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Tamsweg eingeliefert worden.Die Feuerwehr Tamsweg berichtet darüber hinaus, dass nach dem raschen Löschen des Brandes noch umfangreiche Kontroll- und Belüftungsarbeiten folgten. Neben Polizei und Feuerwehr war auch das Rote Kreuz im Einsatz.

____________________________________________________________________________________Du möchtest über Neuigkeiten aus deinem Bezirk informiert werden? Melde Dich zum kostenlosen "Whats-App“-Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg an! Alle Infos dazu gibt’s hier: meinbezirk.at/1964081