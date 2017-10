Die Tamsweger Selbsthilfegruppe trifft sich das nächste Mal zum Gruppenabend am Dienstag, dem 31. Oktober 2017, um 20:00 Uhr im Gruppenraum im Q4-Sozialzentrum (Postplatz 4 in Tamsweg) im 1. Stock.

TAMSWEG. Gerade in der dunklen Jahreszeit, wenn die Tage grau und die Nächte länger werden, leiden viele Menschen an einer gedrückten Stimmung. Oft steckt eine sogenannte "Saisonal Abhängige Depression" (kurz: SAD) dahinter, wie Berthold Ferner (Selbsthilfegruppe Leben mit Depression und Angst, Öffentlichkeitsarbeit) informiert. "In solchen Zeiten, aber ganz besonders auch bei einer Major-Depression, also der ganzjährigen Hauptform von Depressionen, kann es helfen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und mögliche Problemlösungsstrategien zu entwickeln", sagt Ferner und lädt ein: "Die Tamsweger Selbsthilfegruppe 'Leben mit Depression und Angst' trifft sich jeden letzten Dienstag im Monat im Q4-Sozialzentrum am Postplatz in Tamsweg im 1. Stock. Alle an Depressionen oder Angststörungen Erkrankten oder Angehörige sind zu diesen Gruppenabenden herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos und strenge Vertraulichkeit ein Selbstverständnis", verspricht Ferner.