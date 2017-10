Maibaumumschneiden mit Maibaumparty

TAMSWEG. Am Samstag, dem 21. Oktober, lädt die Samsongruppe Tamsweg ab 14 Uhr zum Maibaumumschneiden am Tamsweger Marktplatz ein. Musikalisch unterhalten wird man am Nachmittag von den Jungen Obersteirern. Der Maibaum wird am Marktplatz versteigert. Wer dann noch nicht genug hat kann den Marktplatz überqueren und ab 20 Uhr im Gruberkeller bei der Aftershow Party mit den "Samsonmännern" weiterfeiern. Die Samsongruppe Tamsweg freut sich auf Euer kommen.