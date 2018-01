"Multi"-Schüler zeichneten für schwangere Frauen in Not

22.01.2018, 16:43 Uhr

Weihnachtskartenaktion unterstützt den Verein "Aktion Leben Salzburg".

SANKT MARGARETHEN IM LUNGAU. SchülerInnen der 3HW des MultiAugustinums widmeten sich auch Enden letzten Jahres wieder ihrer Weihnachtskartenaktion. Wie schon in den vergangenen Jahren wurden an der Schule Weihnachtskarten für den guten Zweck gezeichnet, in Druck gegeben und verkauft. Der Erlös von 270 Euro soll dem Verein "Aktion Leben Salzburg", der schwangere Frauen in Not berät und begleitet, zugute kommen, wie die Schule mitteilte. Unterstützt wurde die Aktion auch diesmal wieder von der katholischen Frauenbewegung Tamsweg, welche die Druckkosten der Weihnachtskarten sponserten.