Nationalratswahl 2017: So wählt Salzburg

Das Ergebnis der Nationalratswahl aus Salzburg - die Statistik zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand.



Interessant zu wissen: 13,2 Prozent der Wahlberechtigten (52.282 Wahlberechtigte) im Bundesland Salzburg haben sich eine Wahlkarte ausstellen lassen. Damit kann sowohl in einem anderen als dem eigenen Sprengel-Wahllokal gewählt werden als auch per Briefwahl. Die 52.282 Wahlkarten entsprechen umgerechnet knapp zwei Mandaten, da nach Berechnungen der Landesstatistik in Salzburg rund 26.000 Stimmen für ein Mandat erforderlich sein werden. Die Wahlkarten der Briefwähler werden erst am Montag ausgezählt – jene von Wahlkartenwählern aus fremden Regionalwahlkreisen erst am Donnerstag.Für das Wahlergebnis bedeutet das: Erst am Donnerstag wird das endgültige Ergebnis der Nationalratswahl 2017 feststehen. Weil aber davon auszugehen ist, dass die meisten Wahlkartenwähler per Briefwahl wählen, dürfte das vorläufige Ergebnis am Montagabend (inklusive Briefwähler) denn einen aussagekräftigen Charakter haben. Die Stimmen jener Wahlkartenwähler, die ihre Stimme in fremden Regionalwahlkreisen abgeben, dürften das vorläufige Ergebnis vom Montagabend deshalb nicht mehr gravierend verändern.