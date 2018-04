24.04.2018, 05:00 Uhr

Doris Kendlbacher übernimmt das Ehrenamt von ihrem Vorgänger Hermann Zitz.

UNTERNBERG. Doris Kendlbacher ist die neue Leiterin des Katholischen Bildungswerkes in Unternberg. Sie übernimmt das Ehrenamt von ihrem Vorgänger Hermann Zitz, der zehn Jahre lang für die kirchliche Erwachsenenbildung in Unternberg verantwortlich zeichnete. „Es ist immer erfreulich, wenn sich Ehrenamtliche engagieren“, kommentierte Bürgermeister Josef Wind den Leitungswechsel. Auch Pfarrer Manfred Thaler dankte den Ehrenamtlichen für die Bildungsarbeit in seiner Pfarre.

Das Team will Zielgruppen bedienen

Katholische Bildungsnahversorgung

Gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen will Kendlbacher Augen und Ohren offen halten, um Bildungsbedürfnisse in ihrer Umgebung zu orten. Mit einem abwechslungsreichen Programm möchte das Team versuchen, verschiedene Interessen und Zielgruppen anzusprechen. Zuletzt sei das durch einen Vortrag zum Thema „Träume" – warum wir träumen und wie wir Träume verstehen können – gelungen; Träume seien der Referentin zufolge „Gefühle in bewegten Bildern".Andreas Gutenthaler, Direktor des Katholischen Bildungswerkes Salzburg, betonte den wichtigen Faktor Regionalität in der Erwachsenenbildung: „Wir sind in unserer Gesellschaft ständig herausgefordert, mit Veränderungen zurechtzukommen. Erwachsenenbildung in Wohnortnähe hilft dabei." Insgesamt bieten 172 Katholische Bildungswerke "Bildungsnahversorgung" im gesamten Gebiet der Erzdiözese, vom Stadtgebiet Salzburg bis hin zu kleinen Pfarren im ländlichen Raum.