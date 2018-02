Österreichs land- und forstwirtschaftliche Olympioniken auf Rang zehn

08.02.2018, 05:00 Uhr

Die Landwirtschaftlichen Fachschulen Tamsweg und Güssing vertraten Österreich bei der internationalen Agrarolympiade in Deutschland.

TAMSWEG, GÜSSING, BURGSTÄDT. Traktorreifen wechseln, Strohballen stapeln, Abdrehprobe machen, Apfelsaft pressen, Tiergewichte schätzen, Drehachshänger zurückschieben und Holz spalten; das waren nur einige der Aufgaben, welche die Teams bei der Agrolympics 2017 in Burgstädt in der Nähe von Dresden jeweils zu viert lösen mussten – auf Zeit versteht sich. 20 Teams aus 19 Nationen traten in 18 landwirtschaftlichen Bewerben gegeneinander an.

Zwei LFS-Tamsweg-Schüler im Österreich-Team

Österreich holte Platz zehn



Demnächst in Portugal

Das österreichische Team setzte sich aus zwei Schülern der LFS Tamsweg – Andreas Fritzenwallner und Matthias Karner – sowie von Schülern der LFS Güssing – Carina Krammer und Matthias Zingl – zusammen. Begleitet und betreut wurden die vier Jugendlichen von zwei Lehrerinnen der LFS Tamsweg – Monika Hönegger und Magdalena Resch. Von den 20 Teams hatten übrigens nur vier ein Mädchen dabei.Am Ende landeten die Österreicher auf dem 10. Platz und ließen dabei auch einige vermeintlich stärkere Teams hinter sich. Besonders begeistert war die Jury vom Teamwork der österreichischen Olympioniken.Veranstaltet wurde die Olympiade der europäischen Landwirtschaftsschulen von der Organisation Europea. Die nächsten Agrolympics werden wahrscheinlich heuer in Portugal ausgetragen.