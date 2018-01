Opferstockeinbruch in Tamsweg

22.01.2018, 22:17 Uhr

In Tamsweg wurde über das Wochenende der Opferstock aufgebrochen, berichtet die Polizei.

TAMSWEG. In der Pfarrkirche von Tamsweg wurde im Zeitraum zwischen 20.Jänner und 22.Jänner 2018, von einem derzeit noch unbekannten Täter, der Opferstock aufgebrochen und daraus ein geringer Bargeldbetrag gestohlen, das meldet die Polizei in einer Presseaussendung.