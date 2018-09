Salzburg schmeckt beim Eggerwirt

19.09.2018, 10:00 Uhr

Ein kulinarisches Erlebnis für die gesamte Familie

Der Eggerwirt verwöhnt alle Gäste mit lokalen sowie internationalen Genusskreationen. Die Erdäpfel liefert Rupert Kocher vom Schoberhof aus St. Andrä, das Fleisch wird unter anderem vom lokalen Metzger Lankmayr aus Mauterndorf bezogen. Milchprodukte wie Joghurt oder Topfen werden den Gästen von Toni Griessners Lungauer Molkereimarkt ebenso serviert wie die „Reine Lungau“ der SalzburgMilch. Und Küchenchef Fred Gfrerer will mit Selch- und Wurstwaren vom Aignergut in Muhr, mit Käse von Erwin Bauers Käseschauerei oder mit Marmelade aus Trausners Genusswerkstatt erreichen, „dass man den Lungau herausschmeckt“. Der Eggerwirt, der für die frische Speisenzubereitung und für die Veredelung von heimischen Produkten regelmäßig mit dem AMA-Gastrosiegel ausgezeichnet wird, möchte sowohl Touristen wie auch Einheimische jeden Tag auf's Neue verzaubern

Rosa gebratener Hirschrücken

Kontakt

3/4 kg Hirschkalbsrücken, 3 EL Butterschmalz, Salz & Pfeffer aus der Mühle, 4 Wacholderbeeren zerdrückt, 1 EL Preiselbeeren, 2 cl Gin, 1/8 l Suppe, brauner Wildfond, 1/8 l Schlagobers, Mehl zum Stauben, 20 g Butter zum Montieren. Hirschkalbsrücken in 4 Teile schneiden und mit Salz und Pfeffer würzen. Pfanne mit Butterschmalz erhitzen, Rücken einlegen und an allen Seiten kurz anbraten. Im Backrohr bei 170° C ca. 8 bis 12 Minuten (je nach Größe) garen. Warm stellen und ca. 5 Minuten rasten lassen. Bratenansatz leicht stauben und mit Fond oder Suppe aufgießen. Wacholderbeeren, Gin und Preiselbeeren beigeben. Schlagobers zugeben, reduzierend auf cremige Konsistenz kochen und Sauce passieren. Eiskalte Butterflocken einrühren, montieren und nochmals abschmecken.EggerwirtKaltbachstraße 55582 St. Michael im LungauTel.: 06477/8224