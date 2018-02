Schiunfall in der Schiregion Katschberg-Aineck

15.02.2018, 06:52 Uhr

Zu einem Schiunfall kam es am Aschermittwoch in der Schiregion Katschberg-Aineck, das berichtet die Polizei in einer Presseaussendung.

ST.MARGARETHEN, KATSCHBERGHÖHE. Am frühen Nachmittag des 14. Februar 2018 kam es im Schigebiet Katschberg-Aineck zu einer seitlichen Kollision zwischen einer 14-jährigen Schifahrerin und einem 67-jährigen Schifahrer, melet die Polizei. Bei der Kollision sei der 67-jährige Schifahrer an der Schulter verletzt und in die Landesklinik nach Tamsweg gebracht worden. Die 14-jährige Schülerin sei unverletzt geblieben. Beide Schifahrer trugen laut Polizei zum Zeitpunkt des Unfalles einen Schihelm.

____________________________________________________________________________________Du möchtest täglich über aktuelle Stories in deinem Bezirk informiert werden? Melde Dich zum kostenlosen "Whats-App“-Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg an! Alle Infos dazu gibt’s hier: meinbezirk.at/1964081