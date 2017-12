Schiunfall in Weißpriach

25.12.2017, 08:39 Uhr

Im Schigebiet Fanningberg kam es am Heligen Abend zu ein Schiunfall mit zwei Beteiligten, wie die Polizei meldet.

Wie es in einem Polizeibericht heißt, ereignete sich am 24. Dezember 2017 am Fanningberg ein Schiunfall, bei welchem eine 28-jährige Schifahrerin Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Die 28-jährige Lungauerin und ein 19-jähriger Lungauer seien im Bereich der Pistenkreuzung "Stoffei Steilhang" (Nr. 9) und der dortigen "Familienabfahrt" (Nr. 8) kollidiert. Die Schifahrerin wurde nach der Erstversorgung des Roten Kreuzes in das Krankenhaus Tamsweg eingeliefert. Beide Schisportler hätten einen Schihelm getragen, so die Polizei.