Sprachcafés des Lungauer Frauennetzwerks erhielten Arge-Alp-Anerkennungspreis

26.07.2017, 16:22 Uhr

Landesamtsdirektor Sebastian Huber übergab den Scheck an Frauen Netzwerk-Geschäftsführerin Heidemarie Fuchs und gratulierte den siegreichen Lungauerinnen: "Die drei Hauptpreise gingen zwar an Projekte in Bayern, Graubünden und Tirol. Das Lungauer Frauen-Netzwerk konnte sich jedoch mit seinem wichtigen Integrationsprojekt gegen eine starke Konkurrenz aus dem eigenen Land durchsetzen. In Salzburg gab es insgesamt 15Einreichungen", erklärt Huber.

Gemeinsames Ziel: Deutsch lernen

Graubünden übernimmt Vorsitz

Das Lungauer Frauen-Netzwerk startete im März 2012 das Sprachcafé in St. Michael im Lungau. Seit Herbst 2014 gibt es ein weiteres Angebot in Tamsweg. Diese Sprachcafés sind Orte des Respekts – hier begegnen einander Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen mit dem Hauptziel, Deutsch zu lernen. Gemeinsame Ausflüge, Workshops,Vorträge und Aktivitäten, ergänzen das Angebot und lassen Gemeinschaften und Freundschaften entstehen. Raus aus dem Alltag heißt es für viele – neue Kontakte knüpfen, wichtige Informationen erhalten ist vielen Zugewanderten ein großes Anliegen.In der Arge Alp haben sich zehn Regionen, Provinzen, Kantone bzw. Bundesländer aus Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz zusammengeschlossen. In diesen Regionen leben aktuell fast 26 Millionen Menschen auf rund 142.000 Quadratkilometern: Bayern, Graubünden, Lombardei, Salzburg, St. Gallen, Südtirol, Tessin, Tirol, Trentino und Vorarlberg. Das oberste Organ der ist die Konferenz der Regierungschefs. Der Vorsitz wechselt jährlich zwischen den einzelnen Mitgliedsregionen. Bei der Konferenz der Regierungschefs Ende Juni in Lautrach hat der Freistaat Bayern den Vorsitz an den KantonGraubünden übergeben.