Tamsweg: Sperre des öffentlichen Parkplatzes in der Johann-Kopfmüller Straße

27.04.2017, 11:17 Uhr

Die Gemeinde Tamsweg informiert über eine Parkplatzsperre und kostenlose Ausweichmöglichkeiten.

Die Marktgemeinde Tamsweg informiert in einer Aussendung über die Sperre des öffentlichen Parkplatzes in der Johann Kopfmüller Straße am Dienstag, dem 2. Mai 2017.Es kann an diesem Tag auf die Parkplätze beim TAMDI und den Parkplatz der Steiermärkischen Landesbahnen in der Bahnhofstraße (gegenüber Postbusgarage) kostenlos ausgewichen werden.

