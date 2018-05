Tödlicher Verkehrsunfall in Zederhaus

06.05.2018, 17:29 Uhr

Offenkundig zu einem Unfall mit jedenfalls tragischem Ausgang kam es in der vergangenen Nacht in Zederhaus, wie es einer Presseaussendung der Polizei Salzburg zu entnehmen ist.

Einsatz der Wasserrettung

Auslöser Verkehrsunfall

ZEDERHAUS. In den Morgenstunden des 6. Mai 2018 entdecke ein Anrainer den Pkw eines 20-jährigen Einheimischen im Flusslauf des Zederhausbaches im Gemeindegebiet von Zederhaus, berichtet die Polizei. Bei dem auf dem Dach liegenden Pkw habe lediglich das Heck aus dem Wasser geragt.Da sich der Lenker zum Zeitpunkt der Auffindung bzw. Bergung durch die Einsatzkräfte nicht mehr im Fahrzeug befand, wurde die Suche nach ihm mit Hilfe der Wasserrettung auf den weiteren Bachverlauf ausgedehnt, heißt es weiter. In den frühen Vormittagsstunden fanden laut Exekutive die Einsatzkräfte den leblosen Körper des Lenkers ungefähr drei Kilometer flussabwärts im hochwasserführenden Zederhausbach. Es habe nur mehr der Tod festgestellt werden können.Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen dürfte der 20-jährige kurz nach Mitternacht mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve mit einer Verkehrsinsel kollidiert, und folglich neben einer Straßenbrücke in den Zederhausbach gestürzt sein, schließt die Polzei aus ihren Ermittlungen. Der Mann dürfte demnach nicht angegurtet gewesen sein. Durch die geborstene Seitenscheibe dürfte er aus dem Fahrzeuginneren gespült und abgetrieben worden sein, gibt die Polizei weiters an. Die Staatsanwaltschaft habe die Obduktion zur Feststellung der Todesursache angeordnet. Die Angehörigen würden von einem Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.

