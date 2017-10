Trachtenfrauen ST. Michael feiern ihr 50-Jahr Jubiläum

15.10.2017, 19:59 Uhr

Am Samstag, dem 14. 10. 2017, feierten die Trachtenfrauen St. Michael im Lungau. (mit Live-Video)

ST. MICHAEL (red). Zu ihrem Jubiläum hatten die Trachenfrauen St. Michael ihre Schwestervereine aus dem gesamten Lungau und aus Rennweg eingeladen. Außerdem waren die übrigen St. Michaeler Vereine zum Gratulieren gekommen.Der festliche Tag begann mit einer Messe in der Kirche. Nach dem gemeinsamen Kirchgang ging es auf den Marktplatz zum Festakt.in Ihren Ansprachen während des Festaktes gingen Obfrau, ihre Stellvertreterin, Sprecherund Bgmauf die bewegte 50 Jährige geschichte des Vereins ein und sparrten auch nicht mit Anekdoten. Der Stv. Obmann der Salzburger Heimatvereine,und die stellvertretende Obfrau der Lungauer Volkskultur,betonten die Wichtifkeit der Trachtenfrauen und ihre Verwurzelung in der Region sowie im Verband der Salzburger Heimatvereine.Großer Dank galt allen engagierten Frauen des Vereins.

Vom Marktplatz ging es schließllich weiter in den Festsaal, in dem bis in die Nacht hinein gefeiert wurde.Im Video:Marsch der St. Michaeler Trachtenfrauen von der KircheBilderserie mit Aufmarsch, Festakt und Festzug.