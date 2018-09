Unternberg strikt und häkelt für die Salzburger Kinderkrebshilfe

13.09.2018, 04:30 Uhr

"Und wir freuen uns, wenn der ganze Lungau mitmacht", sagt Mit-Initiatorin Melitta Pristovnik-Dullnigg.

Mitmachen kann, wer will

UNTERNBERG. Unternberg strickt und häkelt schon den ganzen Sommer lang fleißig und mit Elan. Nicht etwa, weil man in Unternberg einen kalten Winter erwartet, sondern für einen guten Zweck.„Wir stricken und häkeln zugunsten der Salzburger Kinderkrebshilfe“, erklärt Melitta Pristovnik-Dullnigg. Sie hat gemeinsam mit Evi Hinterberger dieses Sozialprojekt als Privatinitiative im vergangenen Mai ins Leben gerufen. „Was wir wollen ist, die Unternbergerinnen und natürlich auch die Unternberger zu ermuntern, mitzumachen“, führt Melitta aus, „und freilich wäre es sehr schön, wenn nicht nur unsere Unternberger, sondern HandarbeiterInnen aus der gesamten Region Lungau mitmachen würden“, sagt sie.

Bis 19./20. Oktober abgeben

Das Ziel der Initiative

Im Grunde ist das Mitmachen keine Hexerei, es geht ganz einfach: Strick- und Häkelwaren aller Art – von Socken über Stroh-/Filzpatschen bis hin zu Handschuhen, Schals, Hauben, Pullover für Kinder und Erwachsene – sind gefragt. Diese Handarbeiten können am 19. und am 20. Oktober 2018, von 17 bis 20 Uhr, im Mehrzweckraum des Feuerwehrhauses Unternberg abgegeben werden“, erklärt Melitta. „All diese Strickereien und Häkeleien werden wir dann gemeinsam mit unserem Bürgermeister Peter Sagmeister nach Salzburg zur Kinderkrebshilfe bringen, die dann im Rahmen ihres Weihnachtsbasars unsere Artikel verkaufen werden“, freut sich Melitta bereits jetzt auf viele Kartons, die mit in die Mozartstadt genommen werden können.Ziel der Unternberger Initiatorinnen ist es, dass die Kinderkrebshilfe dadurch möglichst viel finanzielle Unterstützung für ihre Einrichtungen, wie etwa die Station Sonnenschein (Uniklinikum Salzburg, Kinder- und Jugendheilkunde), Regenbogenteam (mobile Betreuung in ganz Salzburg), die Sonneninsel (Therapiezentrum in Seekirchen) sowie für onkologische Forschungszwecke erhält.____________________________________________________________________________________Du möchtest über Stories in deinem Bezirk informiert werden?Melde Dich zum kostenlosen "Whats-App“-Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg an! Alle Infos dazu gibt’s hier: meinbezirk.at/1964081