Verfolgungsjagd mit Polizei im Pongau

04.05.2017, 10:45 Uhr

15-jähriger Mopedfahrer lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei am Nachmittag des 3. Mai. Drei Polizeistreifen an der Verfolgung beteiligt.

PONGAU. Wie aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion zu entnehmen ist fuhr ein 15-jähriger Pongauer am frühen Nachmittag des 3. Mai 2017, mit dem Moped eines Freundes entlang der alten Bundesstraße, in St. Johann im Pongau. Dieses Moped war nicht zum Verkehr zugelassen. Daher montierte er kurzerhand das Kennzeichen eines anderen Mopeds, welches seinem Freund gehört und angemeldet ist. Im St. Johanner Ortsteil Urreiting, kam der 15-Jährige, auf dessen Sozius ein anderer Freund saß, mit besagtem Moped der Polizei entgegen. Den Beamten fiel das Kennzeichen auf, sie wendeten ihr Fahrzeug und nahmen die Verfolgung auf.

Drei Polizeistreifen an der Verfolgungsjagd beteiligt

Der Schüler beschleunigte das offenbar getunte Moped und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und er konnte nach kurzer Strecke mit Blaulicht und Folgetonhorn eingeholt werden. Jedoch bog er auf den entlang der Salzach führenden Geh- und Radweg ab. Er setzte seine Flucht vor der Polizei mit knapp 80 km/h fort. Immer wieder kamen an unübersichtlichen Stellen Radfahrer entgegen. Fußgänger mussten teils zur Seite springen um einer Kollision zu entgehen. Im Bereich einer Brückenunterführung bog er wieder auf die Bundesstraße ein. Zwischenzeitlich beteiligten sich drei Polizeistreifen an der Verfolgungsjagd.Letztlich gelang es den Polizisten den Flüchtenden im Gemeindegebiet von Bischofshofen, auf einer Brücke zu stoppen, wo dieser einem stehenden Polizeifahrzeug ausweichen musste und dabei langsamer wurde und konnte die Verfolgungsjagd beenden. Von zwei bereits ausgestiegenen Beamten der Polizeiinspektion Bischofshofen wurde der Lenker schließlich vom Moped geholt und zu Boden gebracht.Die Verfolgungsjagd führte über eine Strecke von knapp sieben Kilometern. Als Rechtfertigung für seine Flucht gab er an, dass er in Panik geriet, als er die Polizei sah, da er keinen Führerschein besitzt. Die Jugendlichen werden wegen unzähliger Übertretungen der StVO sowie wegen mehreren Delikten nach dem Strafrecht zur Anzeige gebracht.