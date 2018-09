Verkehrsunfall im Katschbergtunnel

15.09.2018, 02:51 Uhr

Zu einem Auffahrunfall, in dem am Ende auch ein Autobuss beteiligt war, kam es am Freitag, dem 14. Sptember 2018, meldet die Polizei.

ST:MICHAEL, RENNWEG. Am 14.09.2018, gegen 13:10 Uhr, kam der PKW eines 19 jährigen Mannes aus dem Bezirk Hermagor aufgrund eines technischen Gebrechens im Katschbergtunnel am ersten Fahrstreifen zum Stillstand, meldet die Polizei Kärnten in einer Presseaussendung. Die nachfolgenden Lenker, ein 47 jähriger slowenischer Staatsbürger und ein 28 jähriger Mann aus Bosnien-Herzegowina, konnten ihre Fahrzeuge noch anhalten, heißt es im Bericht weiter.

Reisebus prallte gegen Sattelauflieger

Unfall-Fahrzeuge beschlagnahmt

Ein 22 jähriger Mann aus Slowenien habe sein Sattel-KFZ nicht mehr rechtzeitig anhalten können und sei damit in den Aufleger des 47-jährigen Slowenen geprallt. Durch die Wucht des Anpralles sei der Sattelzug des 47-jährigen in den Aufleger des 28-jährigen geschoben worden. Unmittelbar danach sei ein 35 jähriger Buschauffeur aus Kroatien mit seinem Reisebus gegen den Aufleger des 22-jährigen Slowenen geprallt. Zwei im Reisebus mitfahrende Frauen, 21 und 38 Jahre alt aus Kroatien, hätten durch den Unfall Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. Die Verletzten wurden durch das Rote Kreuz St. Michael/Lungau erstversorgt und laut der Polizei vom Roten Kreuz Spittal ins KH Spittal/Drau verbracht, wo sie ambulant behandelt worden seien. Der Katschbergtunnel war bis 16:10 Uhr aufgrund der Bergearbeiten gesperrt, berichtet die Polizei. In weiterer Folge waren auch die Unterflurtrassen im Lungau, der Tauerntunnel und die Einhausung Flachau Richtung Süden gesperrt.Der 22-jährige slowenische Staatsbürger hätte angegeben, sein Sattel-Kfz würde nicht richtig bremsen. Aufgrund seiner Aussage habe die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Sicherstellung seines Sattel-KFZ, sowie die Sicherstellung des Reisebusses angeordnet, schließt der Polizeibericht.