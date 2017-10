Verkehrsunfall in Moosham

16.10.2017, 18:05 Uhr

Wie die Polizei Salzburg meldet, kam es am Montag in der Früh zu einem Unfall auf der Murtalstraße.

VUNTERNBERG (red). Wie es in der Presseaussendung der Polizei Salzburg heißt, fuhr am 16. Oktober 2017 eine 54-jährige Lungauerin um 7.50 Uhr mit ihrem Pkw die Murtalstraße (B 96) in Richtung Tamsweg. Auf Höhe der Kreuzung mit der Straße Moosham habe die Lenkerin hinter einem Linksabbieger angehalten. Ein nachkommender 18-jähriger Lungauer sei in das Heck des Fahrzeuges der 54-Jährigen geprallt. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Tamsweg gefahren.