Verkehrsunfall in Muhr

31.12.2017, 22:13 Uhr

Wie es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg heißt, kam es am 31. Dezember 2017 zu einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Muhr.

Laut Polizeibericht fuhr am frühen Nachmittag des 31. Dezember 2017 eine 44-jährige Lungauerin mit ihrem Pkw auf der Muhrer-Landesstraße (L211) in Richtung St. Michael. Im Bereich Vordermuhr sei sie auf der mit Schneematsch bedeckten Straße ins Schleudern gekomen. Das Fahrzeug sei in der Folge links von der Fahrbahn abgekommen und habe sich über die angrenzende Böschung überschlagen. Die unbestimmten Grades verletzte Lenkerin konnte laut Meldung von den Ersthelfern aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde in das Krankenhaus Tamsweg eingeliefert. Das Fahrzeug wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Muhr und Tamsweg geborgen.

____________________________________________________________________________________Du möchtest täglich über aktuelle Stories in deinem Bezirk informiert werden? Melde Dich zum kostenlosen "Whats-App“-Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg an! Alle Infos dazu gibt’s hier: meinbezirk.at/1964081.ACHTUNG: Erst nach erfolgreich übermittelter Start-Nachricht ist der Dienst aktiv!