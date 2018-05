Verkehrsunfall in Tweng

02.05.2018, 16:27 Uhr

Zu einem zweiten Verkahrsunfall kam es am 2. Mai im Bezirk Lungau, als ein 25-jähriger in Tweng von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei berichtet

Unbestimmten Grades verletzt

TWENG. Wie es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg heißt, fuhr ein 25-jähriger Steirer am 2. Mai 2018 gegen 6:30 Uhr auf der Katschberg Bundesstraße von Obertauern kommend in Richtung Mauterndorf. Im Ort Tweng sei der Steirer nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Holzlattenzaun kollidierte.Der 25-Jährige sei laut der Polizeimeldung unbestimmten Grades verletzt worden und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Tamsweg gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab 2,18 Promille. Die Unfallstelle war für zirka 30 Minuten einspurig befahrbar, endet der Polizeibericht.

