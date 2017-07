Verkehrsunfall mit Fahrrad

16.07.2017, 22:39 Uhr

EIn 75 Jähriger stürzte mit dem Rad auf der Katschbergstraße schwer, wie es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg heißt.

ST. MICHAEL (red). Ein 75-jähriger Radfahrer fuhr am 16. Juli 2017, gegen 12.15 Uhr, auf der B 99 Katschbergstraße, in der Gemeinde Sankt Michael im Lungau in Richtung Sankt Michael im Lungau talwärts, wie die Polizei berichtet. Im Bereich einer starken Rechtskurve sei er auf die Gegenfahrbahn geraten, nach links von der Fahrbahn abgekommen und über die Leitschiene gestürzt. Dadurch sei er schwer verletzt worden. Nach notärztlicher Versorgung sei der Radfahrer mit der Rettung ins Krankenhaus nach Tamsweg gebracht worden.