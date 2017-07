Verkehrsunfall mit Motorfahrrad

23.07.2017, 09:02 Uhr

Am 22. Juli kam es in Tamsweg zu einem Verkehrsunfall.

TAMSWEG (red). Wie es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg heißt, kam eses am Morgen des 22. Juli 2017 im Lungau zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Tamsweger sei demnach mit seinem Motorfahrrad im Ortsgebiet von Tamsweg gefahren. An der Kreuzung am Pötschingweg sei es zu einer Kollision mit einem Fahrschulfahrzeug gekommen. Dabei sei der 50-Jährige zu Sturz gekommen und habe sich im Schulterbereich verletzt. Der 15-jährige Fahrschüler und sein Begleiter blieben laut Meldung unverletzt. An beiden Fahrzeugen sei leichter Sachschaden entstanden.