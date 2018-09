Verkehrsunfall mit Verletzung auf der A10

09.09.2018, 20:58 Uhr

Kurz vor der Mautstelle St. Michael in Richtung Süden kam es am Sonntag, dem 9. September 2018, zu einem Verkehrsunfall, meldet die Polizei in einer Presseaussendung.

Von Sonne geblendet

ST.MICHAEL IM LUNGAU. Zu einem Auffahrunfall kam es am 9.9.2018 gegen 11:40 Uhr auf der Tauernautobahn in Richtung Süden, kurz vor der Mautstelle St. Michael, heißt es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg. Dort habe sich zur Unfallzeit ein ca. 1 Kilometer langer Rückstau gebildet, wobei sich die Fahrzeuge im Stop and Go Verkehr der Mautstelle näherten.Ein neuseeländischer Staatsangehöriger sei mit einem Wohnmobil ebenfalls in Richtung Süden unterwegs gewesen und hatte gerade die Einhausung Oberweißburg passiert, als er vor sich die langsam fahrenden Fahrzeuge übersah und, durch die Sonne geblendet, auf das Fahrzeug eines Bosniers auffuhr, so die Polizei. Ein weiterer PKW, gelenkt von einem deutschen Staatsangehörigen, wurde demnach ebenfalls noch in den Auffahrunfall verwickelt. Der 66-jährige Bosnier und sein 65 jähriger Begleiter seien durch den Unfall schwer (Beifahrer) bzw. der Fahrer leicht verletzt worden. Sie seien mit der Rettung in das Krankenhaus Tamsweg verbracht worden.Der 66-jährige Neuseeländer sowie die zwei deutschen Staatsbürger blieben laut Polizei unverletzt.Die Autobahn sei im Bereich der Unfallstelle von 11:45 Uhr bis 13.04 Uhr komplett gesperrt gewesen, endet der Bericht.

____________________________________________________________________________________Du möchtest über Neuigkeiten aus deinem Bezirk informiert werden? Melde Dich zum kostenlosen "Whats-App“-Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg an! Alle Infos dazu gibt’s hier: meinbezirk.at/1964081