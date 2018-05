Verkehrsunfall mit Verletzung im Lärmschutztunnel Zederhaus

05.05.2018, 15:27 Uhr

Am Samstag, dem 5. 5. 2018, kam es auf der Tauernautobahn (A10) im Lärmschutztunnel Zederhaus zu einem Verkehrsunfall mit Verletzung, wie die Polzei meldet.

ZEDERHAUS. Am 5. Mai 2018 ereignete sich kurz nach Mittag auf der Tauernautobahn (A 10) im Lärmschutztunnel Zederhaus ein Verkehrsunfall, heißt es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg. Ein 76-jähriger Deutscher fuhr mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Villach und touchierte aus noch unbekannter Ursache den Randstein des rechten Gehsteiges, wie weiter geschildert wird. Dadurch sei der Pkw ins Schleudern geraten und mit der Tunnelwand kollidierte. Durch den Anprall sei der 74-jährige deutsche Beifahrer unbestimmten Grades am Arm verletzt worden. Nach der Erstversorgung sei der Verletzte in das Krankenhaus Tamsweg gebracht worden.Am Pkw entstand laut Polzei erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug wurde demnach von den freiwilligen Feuerwehren St. Michael und Zederhaus geborgen.Die Tauernautobahn war für die Dauer der Bergung gesperrt, schließt die Polizei ihren Bericht. Der Rückstau habe sich nach Aufhebung der Sperre rasch aufgelöst.

